Le probabili formazioni di Milan-Napoli , partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Milan-Napoli, le probabili formazioni di 'San Siro'

Qui Milan - Infortunato Matteo Gabbia, squalificati Theo Hernández e Tijjani Reijnders, fuori Rafael Leão per scelta tecnica: così Paulo Fonseca, allenatore rossonero, si avvicina alla sfida contro i campani. In difesa, spazio a Filippo Terracciano sulla fascia sinistra ed alla coppia centrale formata da Malick Thiaw e Strahinja Pavlović. In mediana, ecco Ruben Loftus-Cheek mentre, in attacco, come esterni offensivi, ci saranno sia Samuel Chukwueze sia Noah Okafor.