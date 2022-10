Milan-Monza, si va verso una clamorosa doppia esclusione | PM News

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà a 'San Siro' la sfida tra Milan e Monza, match valido per l'11^ giornata della Serie A 2022-2023. Per l'occasione, secondo quanto si apprende, il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe optare per una clamorosa doppia esclusione dall'undici titolare.