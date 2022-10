Milan-Monza, De Ketelaere è pronto. Dietro staffetta Kjaer-Thiaw?

Charles De Ketelaere ha recuperato dall'infortunio: è disponibile per Milan-Monza di domani. Probabilmente, però, partirà dalla panchina

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Charles De Ketelaere, attaccante del Milan che ha saltato per un risentimento muscolare le ultime due sfide dei rossoneri, quella di 'San Siro' contro il Chelsea in Champions League e quella del 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona in Serie A.

Milan, De Ketelaere c'è ma andrà in panchina — De Ketelaere ieri è finalmente tornato a lavorare in gruppo e, pertanto, sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Monza di domani pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro'. Molto probabilmente, però, il fantasista belga, classe 2001, arrivato in rossonero la scorsa estate dal Bruges per 35 milioni di euro, partirà dalla panchina.

Per 'Tuttosport', sulla trequarti, infatti, dovrebbero giostrare Brahim Díaz, Tommaso Pobega e Ante Rebić: i tre assisterebbero Divock Origi, schierato nel ruolo di centravanti. Per il match contro il Monza, dunque, il Milan spedirebbe in panchina, oltre che De Ketelaere, anche Rafael Leão ed Olivier Giroud. I quali verrebbero preservati per il match di Zagabria in Champions.

Altro, interessante esperimento potrebbe essere varato in difesa. Nel cuore della retroguardia, Pioli (che ieri ha compiuto 57 anni), potrebbe lanciare la staffetta tra il rientrante Simon Kjaer e il positivo Malick Thiaw visto al 'Bentegodi': prima l'uno poi l'altro andrebbero a giocare al fianco di Fikayo Tomori, sicuramente titolare poiché squalificato per la partita di martedì contro la Dinamo.