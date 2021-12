Milan-Liverpool, probabile formazione: Pioli senza Rafael Leao / News

Domani c'è Milan-Liverpool e nella probabile formazione di Pioli non ci sono grosse novità. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Un'intera stagione a lavorare e sognare la Champions League, 90 minuti per far fruttare tutto e tenersela, in Milan-Liverpool, una partita che non è come tutte le altre e con una probabile formazione ancora una volta viziata dalle assenze. Stefano Pioli si dovrebbe affidare un undici di buon livello, ma le defezioni ancora una volta non mancano. I rossoneri ci credono e devono ottenere necessariamente una vittoria per passare il turno, augurandosi che il risultato sull'altro campo sia favorevole. È l'ultima giornata del girone, ma non deve essere l'ultima in questa competizione. Ecco dunque qual è, al momento, la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Liverpool di domani.