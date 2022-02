Milan-Lazio, le probabili formazioni: dubbio in difesa, torna Brahim

Le probabili formazioni di Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Le possibili scelte di Stefano Pioli e Maurizio Sarri

QUI MILAN - Stefano Pioli , tecnico rossonero, secondo il 'Corriere dello Sport' ha un dubbio, in difesa, tra Davide Calabria (favorito) ed Alessandro Florenzi nel ruolo di terzino destro. Per il resto, formazione praticamente fatta, con Franck Kessié che torna giocare in mediana, al fianco di Sandro Tonali . Sulla trequarti, Junior Messias vince il ballottaggio con Alexis Saelemaekers , mentre Brahim Díaz ritrova una maglia da titolare. Fikayo Tomori ed Ante Rebić partono dalla panchina.

QUI LAZIO - Maurizio Sarri ha un paio di dubbi di formazione, entrambi sollevati dal 'CorSport'. A centrocampo, è ballottaggio tra il brasiliano Lucas Leiva e Danilo Cataldi; in attacco, invece, si giocano una maglia da titolare Felipe Anderson e Pedro. In panchina il neo-acquisto Jovane Cabral. Sono ben sei, infine, i diffidati in vista del prossimo turno di Coppa Italia. Vediamo, dunque, le probabili formazioni di Milan-Lazio, in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'.