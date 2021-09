Milan-Lazio, probabile formazione: Pioli cambia molto / News

Si avvicina Milan-Lazio e la probabile formazione di Pioli non è ancora del tutto chiara. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Stefano Bressi

Si riparte da Milan-Lazio e la probabile formazione rossonera è ancora incerta. I rossoneri sono attesi da tre partite di altissimo livello e ovviamente Stefano Pioli ne terrà conto. Qualcuno riposerà in vista di mercoledì e qualche nuovo innesto sarà invece lanciato dal primo minuto. Di certo, è una delle prime volte che la squadra di Pioli cambia scientemente in una grande partita. A dimostrazione di come la rosa si sia molto allungata grazie al mercato. Andiamo dunque a scoprire qual è, al momento, la probabile formazione rossonera in vista di Milan-Lazio di domani.

Nessuna sorpresa ovviamente tra i pali, con l'ormai solidissimo Mike Maignan in porta. Davanti a lui, qualche piccolo cambiamento ci sarà: non sulla destra, dove ci sarà ancora una volta Davide Calabria, in continua ascesa, ma al centro sì. Vicino a Fikayo Tomori ci sarà di nuovo il capitano Alessio Romagnoli; mentre a sinistra nessun dubbio con Theo Hernandez, fresco di esordio in Nazionale nel corso delle ultime settimane.

A centrocampo un rientro importante. Vicino a Sandro Tonali, che è uno dei giocatori più in forma al momento per i rossoneri, ci sarà di nuovo Franck Kessie, che ha recuperato completamente dall'infortunio e, in attesa di conoscere il futuro contrattuale, tornerà a correre come sempre per i colori rossoneri. Bentornato Presidente milanista.

Una novità anche sulla trequarti a destra, con Alessandro Florenzi pronto a esordire dal primo minuto con la maglia rossonera. Al centro intoccabile Brahim Diaz, trascinatore di questo inizio di stagione, mentre sulla sinistra ci sarà Rafael Leao, sempre più in palla. Un rientro importante anche al centro dell'attacco: Zlatan Ibrahimovic è pronto e dovrebbe partire dal primo minuto.