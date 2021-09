Milan-Lazio, la probabile formazione: Florenzi verso la titolarità / News

Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro la Lazio, valido per la 3^ giornata di Serie A. Sorpresa Alessandro Florenzi

Dopo il ritorno dei vari nazionali impegnati in giro per il mondo, il Milan può finalmente preparare al meglio la partita contro la Lazio, valida per la 3^ giornata di Serie A. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' c'è un'importante novità di formazione per i rossoneri: Stefano Pioli, infatti, avrebbe deciso di gettare nella mischia Alessandro Florenzi. L'ex Roma non agirà da terzino destro al posto di Davide Calabria, bensì da esterno alto al posto di Alexis Saelemaekers. In attacco Ante Rebic sembra invece in leggero vantaggio su Zlatan Ibrahimovic. L'altra grande novità è invece rappresentata da Alessio Romagnoli. Ecco la probabile formazione del Milan.