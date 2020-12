Milan-Lazio formazioni: Tonali out? Pioli ha in mente due soluzioni

Milan Lazio formazioni: Tonali out? Due le soluzioni per Pioli

MILAN NEWS – Tutti i quotidiani in edicola questa mattina, si soffermano sulle condizioni di Ante Rebic e Sandro Tonali. I due dovrebbero farcela, ma la conferma definitiva arriverà soltanto dopo la pubblicazione dell’elenco dei convocati per la partita contro la Lazio.

Nel caso in cui Tonali non dovesse farcela, Pioli ha in mente due soluzioni: o Hakan Calhnaoglu o Davide Calabria in mediana. Nel primo caso, giocherebbero sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e uno tra Castillejo e Hauge, mentre nel secondo caso giocherebbe Diogo Dalot. Calciomercato Milan: si prova a prendere un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>