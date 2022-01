Milan-Juventus, probabile formazione: Pioli rilancia Calabria / News

Si avvicina Milan-Juventus e la probabile formazione di Pioli prevede alcuni rientri importanti. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Ripartire subito, da Milan-Juventus , match mai banale e al quale i rossoneri arrivano tra alti e bassi. Lo dimostra anche la probabile formazione di Stefano Pioli per domani. Alti perché ci sono dei rientri importanti, perché c'è voglia di trasformare in una grande prestazione la rabbia dell'ultimo match e perché comunque si arriva nettamente davanti e da più forti. Bassi perché ci sono comunque alcune assenze e la situazione di classifica non lascia spazio a ulteriori errori. Seconda partita consecutiva in casa. Andiamo dunque a scoprire quale dovrebbe essere la probabile formazione di Milan-Juventus di domani sera.

Piccola sorpresa anche sulla trequarti, anche se non si tratta di un rientro: sulla fascia destra dovrebbe essere titolare nuovamente Messias, per una formazione a trazione decisamente anteriore. Al centro confermato Brahim Diaz, che nonostante non riesca a trovare la via del gol è parso in leggera crescita nelle ultime uscite. Chiude la linea, a sinistra, Rafael Leao, l'uomo in più in questo momento. Davanti, ancora a caccia del secondo gol casalingo in stagione, dovrebbe esserci Zlatan Ibrahimovic, a cui viene data grande fiducia.