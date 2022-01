Milan-Juventus, la probabile formazione: Pioli ha un grande dubbio

La Gazzetta dello Sport scrive di Milan-Juventus e della probabile formazione rossonera: Pioli sembra avere un solo dubbio

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla probabile formazione rossonera in Milan-Juventus. La gara si giocherà domenica sera a San Siro. In porta c'è Mike Maignan. In difesa Florenzi, Kalulu, Romagnoli, ritornato dopo il coronavirus, e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali e Bakayoko mentre come trequartisti Saelemaekers e Rafael Leao alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.