Milan-Inter, le probabili formazioni: torna Tonali. Chi gioca dietro?

Le probabili formazioni di Milan-Inter , il derby di Milano in programma mercoledì 18 gennaio alle 20:00 ora italiana a Riyad ( Arabia Saudita ) e valevole per la finale di Supercoppa Italiana secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

QUI MILAN - Stefano Pioli recupera, per la panchina, l'attaccante Ante Rebić e ha un dubbio in difesa. Simon Kjær , infatti, potrebbe giocare titolare al posto di Pierre Kalulu , apparso fuori forma nell'ultima trasferta di Lecce. A centrocampo, rientra dal 1' Sandro Tonali .

QUI INTER - Simone Inzaghi porterà Marcelo Brozović e Romelu Lukaku in panchina. In difesa confermato Francesco Acerbi (e non Stefan de Vrij) tra Milan Škriniar e Alessandro Bastoni. A centrocampo, conferma per Henrikh Mkhitaryan. Coppia d'attacco ormai collaudata: Edin Džeko al fianco di Lautaro Martínez.