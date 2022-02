Milan-Inter, la probabile formazione dei rossoneri | Coppa Italia News

La probabile formazione del Milan per la partita di domani sera contro l'Inter, gara valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia

Inizia con il botto il mese di marzo per il Milan. Domani sera i rossoneri affronteranno l'Inter per quella che sarà la gara valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia. Una partita importante, con le due squadre che vogliono arrivare fino in fondo nella competizione e tentare di aggiungere il trofeo in bacheca. Il fischio d'inizio è in programma alle 21.00 con lo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' che va verso il tutto esaurito. Ecco come potrebbe schierare il suo Milan Stefano Pioli contro l'Inter di Simone Inzaghi.