Milan-Inter, la probabile formazione: Pioli ha scelto tra Rebic e Leao

Milan-Inter, Pioli scioglie il dubbio di formazione

Domani, alle ore 15:00, è in programma il derby Milan-Inter, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Sport Mediaset si concentra sulle probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida di San Siro

Un dubbio era quello sulla trequarti tra Ante Rebic e Rafael Leao. Stando alle ultime indiscrezioni, Pioli avrebbe scelto di schierare il croato dal primo minuto. Confermati sulla trequarti Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu. In attacco ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Calciomercato Milan: pronto il colpo dall’Arsenal. VAI ALLA NOTIZIA>>>