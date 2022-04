Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Bennacer | Serie A News

Le probabili formazioni di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani sera ore 21:00 a 'San Siro'

QUI MILAN - Mister Stefano Pioli ha recuperato Ismaël Bennacer, che tornerà titolare in mezzo al campo, Samu Castillejo ed Ante Rebić. Ancora out, invece, il solito Simon Kjær, oltre che Alessandro Florenzi, Alessio Romagnoli e, come noto, Zlatan Ibrahimović.