Milan-Genoa, le probabili formazioni: Pioli sceglie ancora Gabbia

VERSO MILAN-GENOA – In vista della gara in programma domenica contro il Genoa alle 12.30 Matteo Gabbia resta in vantaggio su Mateo Musacchio al centro della difesa in coppia con capitan Romagnoli. Il giovane canterano rossonero ha ben impressionato in queste sue prime due uscite in campionato contro Torino e Fiorentina, e il tecnico emiliano Stefano Pioli sembra intenzionato a sceglierlo nuovamente contro il Grifone. L’argentino, entrato in campo nel convulso finale di match contro i viola, sembra destinato ad un’altra panchina. Sono 12, invece, i cartellini gialli presi da Bennacer: è il più “cattivo” d’Europa>>>

