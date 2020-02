Milan-Genoa, le probabili formazioni: esordio dal 1′ per Begovic

MILAN-GENOA – In vista della gara di domenica contro il Genoa, il portiere bosniaco Asmir Begovic farà il suo esordio dal 1′ con la maglia rossonera. Gigio Donnarumma, infatti, non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia subita contro la Fiorentina e cercherà di esserci per la semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 4 marzo a Torino contro la Juventus. Per l’ex Chelsea un debutto davvero particolare perché avverrà di fronte ad un San Siro completamente deserto: le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android