Milan-Genoa, la probabile formazione: c’è una novità sulla trequarti

C'è una novità nella probabile formazione che Stefano Pioli schiererà in Milan-Genoa, gara che si giocherà stasera a San Siro

In porta ci sarà Mike Maignan. In difesa, immediato rientro di Fikayo Tomori, tornato negativo al CoVid, con turno di riposo per Alessandro Florenzi: sarà Pierre Kalulu a giocare da terzino destro. A centrocampo, vicino a Sandro Tonali (che sarà squalificato lunedì in campionato contro lo Spezia), spazio a Rade Krunić dall'inizio. Sulla trequarti quindi Junior Messias, che completerà il terzetto insieme a Daniel Maldini e Ante Rebic. In attacco, il punto di riferimento dei rossoneri, con Zlatan Ibrahimović squalificato, sarà Olivier Giroud.