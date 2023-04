Milan, la probabile formazione per il Bologna: Pioli ne cambia dieci

Nella giornata di sabato 15 aprile, alle ore 15:00, andrà in scena uno degli anticipi della 30ª giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Milan. In occasione del match, che si terrà allo stadio 'Renato Dall'Ara', come confermato da Sky, Stefano Pioli dovrebbe fare un massiccio turnover, cambiandone dieci rispetto all'undici iniziale che era sceso in campo contro il Napoli in Champions League. Confermato il solo Mike Maignan in porta, mentre in difesa agiranno Alessandro Florenzi, Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fodé Ballo-Touré. In mediana spazio alla coppia composta da Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Alle spalle dell'unica punta Divock Origi dovrebbero giocare Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere e Ante Rebic.