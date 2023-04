Milan-Empoli, la probabile formazione di Pioli: due cambi in vista

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato la probabile formazione rossonera per Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il tecnico Stefano Pioli, per la 'rosea', punterà sulla continuità più che sul turnover.

Milan-Empoli, la probabile formazione: solo due ritocchi — Al di là, infatti, del doppio confronto in Champions League contro il Napoli, il Diavolo deve pur sempre continuare la sua marcia in campionato per centrare il traguardo prefissato, ovvero arrivare tra le prime quattro. Soltanto così (per ora) conquisterebbe un posto nella prossima edizione della Champions.

Per questo, in Milan-Empoli di domani sera, non ci saranno troppi cambiamenti negli undici di partenza rispetto all'ultima, bellissima vittoria in Serie A in casa del Napoli. Sarà confermato il modulo, 4-2-3-1, mentre saranno soltanto due, per il quotidiano sportivo nazionale, le 'concessioni' al turnover.

Brahim Díaz dovrebbe inizialmente riposare — In difesa, infatti, potrebbe riposare Simon Kjær: al suo posto, al fianco di Fikayo Tomori, tornerebbe titolare Malick Thiaw. In attacco, con Brahim Díaz che ieri ha svolto lavoro personalizzato e che potrebbe restare fuori per precauzione, spazio ad Alexis Saelemaekers, entrato benissimo in campo nella ripresa del match del 'Maradona'. Ecco, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Empoli di domani sera a 'San Siro'.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Bennacer, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, Brahim Díaz, De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.