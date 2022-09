Milan-Dinamo Zagabria, la probabile formazione: un solo dubbio per Pioli

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della gara contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Un solo ballottaggio

Giornata di vigilia per il Milan, che si appresta ad affrontare la Dinamo Zagabria nella partita valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League. Dopo il pareggio contro il Salisburgo, i rossoneri vogliono portare a casa i primi tre punti in Europa davanti al proprio pubblico. E per farlo devono battere la squadra che, a sorpresa, occupa il primo posto del girone. Quale sarà la formazione che Stefano Pioli deciderà di mettere in campo?