Milan-Celtic formazioni: nuova occasione da titolare per Hauge | News

Milan Celtic formazioni: Hauge dal primo minuto

MILAN NEWS – Jens Petter Hauge ha avuto poco spazio in questo inizio di stagione, ma le cose sono cambiate con gli infortuni di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.

Le defezioni dei due attaccanti costringono di fatto Pioli a schierare Ante Rebic come punta centrale, lasciando un posto sulla sinistra. Il norvegese, così come è successo contro il Lille, partirà dal primo minuto anche contro il Celtic. L'esterno offensivo ha già segnato due gol contro gli scozzesi all'andata e contro il Napoli al San Paolo. Pioli spera che Hauge possa incidere anche giocando dal primo minuto.