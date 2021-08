Milan-Cagliari, la probabile formazione rossonera: Krunic dal 1′ / News

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita contro il Cagliari, in programma domani sera a San Siro alle ore 20:45

Giornata di vigilia per il Milan, che proverà a centrare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di misura contro la Sampdoria. Il match valido per la 2^ giornata di Serie A contro il Cagliari segnerà l'esordio dei rossoneri a San Siro, che per l'occasione riaprirà finalmente le porte al proprio pubblico. Ma quali saranno le scelte di Stefano Pioli per la sfida? Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' l'allenatore del Diavolo è intenzionato a mettere in campo la stessa formazione che ha conquistato i tre punti contro i blucerchiati. Niente da fare per Ismael Bennacer che si siederà in panchina nonostante il pieno recupero della condizione fisica.