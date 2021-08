Milan-Cagliari, la probabile formazione di Semplici: non c’è Cragno

Ecco la probabile formazione del Cagliari in vista della partita di San Siro contro il Milan. Forfait per Cragno, Joao Pedro-Pavoletti in attacco

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta le probabili scelte dell'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici. In porta spicca l'assenza dell'infortunato Alessio Cragno, mentre in attacco c'è la solita coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti. Il quotidiano torinese sottolinea come il club sardo viva ancora una situazione di totale incertezza dovuta alla vicende del calciomercato ancora in corso. Lo stesso Semplici, in conferenza stampa, ha così parlato: "Mercato? Ci saranno delle entrate, ma anche delle uscite. Mi auguro che nei prossimi giorni arrivino gli elementi che ci consentano di completare la rosa". Questa la probabile formazione del Cagliari.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Strootman, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.