Milan-Bologna, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Confermato il 4-2-3-1 con Maignan tra i pali. La difesa sarà composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Non si tocca nemmeno la coppia centrale di centrocampo formata da Bennacer e Tonali. Qualche dubbio in più sulla trequarti e in attacco. Dovrebbe debuttare da titolare Charles De Ketelaere. Per il belga, sinora, solo qualche spezzone. Inamovibile Leao a sinistra, mentre a destra è apertissimo il ballottaggio tra Junior Messias ed Alexis Saelemaekers. A spuntarla dovrebbe essere ancora una volta il brasiliano. L'altro dubbio di Stefano Pioli è nel ruolo di centravanti. Giroud, al momento, pare favorito su Origi. Per l'ex Liverpool minuti nella ripresa, con l'obiettivo di averlo al meglio sia per il derby che per l'esordio stagionale in Champions League.