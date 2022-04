Milan-Bologna, probabile formazione: in rialzo le quotazioni di Rebic

Secondo quanto scrive Tuttosport, Ante Rebic, attaccante rossonero, potrebbe giocare titolare Milan-Bologna, in programma lunedì prossimo

Scatta l'ora di Ante Rebic . Secondo quanto scrive Tuttosport, in edicola questa mattina, il croato potrebbe partire finalmente titolare in Milan-Bologna , gara che si giocherà lunedì a San Siro. Pioli, infatti, potrebbe decidere di far partire Rafael Leao dalla panchina e dare una possibilità a Rebic, che finora ha disputato una stagione al dì sotto delle aspettative.

La speranza di Pioli è che Rebic possa cambiare passo in questo finale di stagione, così è come è successo negli anni precedenti. L'altro dubbio sulla trequarti è quello tra Franck Kessie e Brahim Diaz, con l'ivoriano che sembra essere ancora favorito. In avanti Zlatan Ibrahimovic sta recuperando la migliore condizione fisica, ma contro il Bologna Olivier Giroud dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto. Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento