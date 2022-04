Milan-Bologna, la probabile formazione: due i dubbi di Pioli

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione rossonera in Milan-Bologna. La gara si giocherà lunedì sera a San Siro

DIFESA - In porta Mike Maignan. In difesa Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. C'è anche Alessio Romagnoli, ma che con ogni probabilità andrà in panchina. Panchina per Alessandro Florenzi.

CENTROCAMPO - Pioli si affiderà a Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Franck Kessie dovrebbe infatti giocare sulla trequarti, ma a prescindere da questo il tecnico non rinuncia in questo momento ai due centrocampisti. L'ex Brescia è uno dei leader di questa squadra, mentre l'algerino vive un ottimo momento di forma.

TREQUARTI E ATTACCO - C'è ancora qualche dubbio sulla trequarti. A destra Junior Messias dovrebbe essere ancora titolare, così come Rafael Leao sulla sinistra, con Ante Rebic in panchina, anche se non sono esclusi colpi di scena. Il vero dubbio è in mezzo tra Franck Kessie e Brahim Diaz, con l'ivoriano che alla fine dovrebbe spuntare. Pioli vuole mantenere l'equilibrio in questa fase decisiva della stagione. In attacco dubbio tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, ma il francese parte favorito.