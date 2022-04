Milan-Bologna, la probabile formazione: diversi dubbi in attacco

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la probabile formazione rossonera in Milan-Bologna. La gara si giocherà lunedì sera a San Siro

DIFESA - In porta Mike Maignan. In difesa Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. C'è anche Alessio Romagnoli, ma Pioli difficilmente cambierà la coppia centrale che sta facendo molto bene. Panchina per Alessandro Florenzi.

CENTROCAMPO - Pioli si affiderà a Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Attenzione a Kessie, che, se non giocasse sulla trequarti, potrebbe stare in mediana, ma il tecnico difficilmente toglierà i due centrocampisti. L'ex Brescia è uno dei leader di questa squadra, mentre l'algerino vive un ottimo momento di forma.

TREQUARTI E ATTACCO - Diversi dubbi sulla trequarti. Junior Messias dovrebbe partire titolare, mentre per gli altri due posti sono favoriti Franck Kessie e Rafael Leao. Brahim Diaz e Ante Rebic però scalpitano e non è escluso che Pioli possa concedere una nuova chance a uno dei due, se non a entrambi. In attacco ballottaggio tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, con il secondo che sembra essere leggermente avanti.