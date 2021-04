Milan-Benevento, la probabile formazione: Pioli si affida all’esperienza

La Gazzetta dello Sport scrive la probabile formazione rossonera in Milan-Benevento, gara che si giocherà sabato a San Siro

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive la probabile formazione rossonera di Milan-Benevento. La gara, valida per la 34° giornata di Serie A, si giocherà sabato sera a San Siro. Stefano Pioli sembra aver diversi dubbi di formazione, in quanto vorrebbe fare qualche cambio dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio.

In difesa, ad esempio, potrebbe tornare il capitano Alessio Romagnoli al posto di Tomori, in ombra nelle ultime partite. A centrocampo, invece, inamovibili Kessie e Bennacer, anche se Tonali scalpita. Sulla trequarti possibilità per Samu Castillejo, che dovrebbe prendere il posto di Saelemaekers. In attacco ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che anche ieri si è allenato in gruppo. Titolare anche Ante Rebic: Pioli, in un momento così delicato, deve affidarsi necessariamente all'esperienza. Intanto Luca Marelli, nella nostra intervista esclusiva, attacca Orsato.