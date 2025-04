Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Conceicao dà continuità

Qui Atalanta - L'allenatore dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, non ha recuperato Stefan Posch, ma, 'last minute', ha convocato l'ex di turno, Charles De Ketelaere: il belga inizierà dalla panchina. Un solo dubbio per il tecnico della 'Dea': ballottaggio in difesa tra Odilon Kossounou (favorito) e il veterano Rafael Tolói. Vediamo ora insieme le probabili formazioni di Milan-Atalanta!