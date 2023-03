Malta-Italia, la probabile formazione: Mancini ‘lancia’ Tonali

L'Italia si prepara per la seconda partita valida per le qualificazioni a Euro2024: Mancini potrebbe cambiare molto e 'lanciare' Tonali

Come riportato da pazzidifanta.com, potrebbero essere addirittura 8 i cambi rispetto all’11 titolare della partita contro l'Inghilterra. Il modulo resta intatto. In porta resta l'ex rossonero Gianluigi Donnarumma. Possibile una rivoluzione in difesa. Sulla sinistra possibile chance per Emerson Palmieri , con Di Lorenzo a destra, mentre i centrali dovrebbero essere Romagnoli e il giovane Scalvini , entrambi non hanno giocato nella partita di Napoli.

In mezzo al campo, Mancini perde Barella, che ha lasciato la Nazionale dopo i problemi contro gli inglesi. Dovrebbe accomodarsi in panchina Jorginho. I tre in mezzo dovrebbero essere Tonali, Cristante e Pessina. Una conferma su tre in attacco. A destra dovrebbe agire Politano e la punta centrale sarà con ogni probabilità Retegui, in gol contro l’Inghilterra. A sinistra possibile chance dal primo minuto per Gnonto.