Liverpool-Milan, probabili formazioni: quattro rientri per Allegri. Estupinan …

Allegri, si leggi, oggi recupererà Fofana, che partirà dal 1’ con Musah in panchina. Recuperato anche Jimenez, che dovrebbe partire dalla panchina. Molto probabile che in porta giochi Maignan: il portiere si è allenato e dovrebbe tornare tra i pali dopo avere saltato l'Arsenal. Pavlovic in dubbio per raffreddore. Così ieri nella difesa a tre Tomori ha giocato sulla destra, Gabbia al centro e Thiaw a sinistra. Leao-Pulisic davanti. A lavorare da quinti sempre Saelemaekers e Bartesaghi. Estupinan, aggregato alla squadra, partirà dalla panchina. Ecco le probabili formazioni di Liverpool-Milan.