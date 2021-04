Lazio-Milan, Mandzukic titolare in Serie A per la prima volta

Mario Mandzukic dovrebbe partire dal primo minuto in Lazio-Milan, gara che si giocherà questa sera all'Olimpico

Ormai non sembrano esserci più dubbi. Mandzukic dovrebbe giocare titolare in Lazio-Milan, gara che si giocherà questa sera, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico. Il croato era in ballottaggio con Rafael Leao, ma l'ex Juventus sembra essere in netto vantaggio sul portoghese. Mandzukic dunque giocherà per la prima volta dal primo minuto in Serie A con la maglia del Milan. Non è però una prima volta in assoluto: era già successo infatti in Stella Rossa-Milan del 18 febbraio scorso. Intanto Maldini pensa a Ilicic. Ecco l'offerta.