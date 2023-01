Inter la probabile formazione contro il Milan: Dzeko favorito su Lukaku

Dopo le fatiche del campionato, che hanno visto l'Inter vincere di misura contro l'Hellas Verona nel corso dell'ultima giornata, è tempo per i nerazzurri di concentrarsi sulla Supercoppa Italiana. A Riad, mercoledì 18 gennaio, infatti, l'undici di Simone Inzaghi affronterà il Milan di Stefano Pioli per giocarsi il primo trofeo della stagione. Quanto alla probabile formazione dell'Inter, secondo quanto riportato da pazzidifanta.com, la Beneamata dovrebbe scendere in campo senza sorprese con Onana tra i pali per Handanovic, fermo ai box. Non dovrebbe recuperare per giocare dal primo minuto neanche Lukaku e infatti il favorito per un posto al fianco di Lautaro dovrebbe essere Dzeko.