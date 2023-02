Inter-Milan, la probabile formazione rossonera: dubbi a centrocampo

Inzaghi , si legge, dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Milan in Supercoppa. Qualche piccolo dubbio sulla destra, con Darmian, Skriniar e Dumfries a giocarsi i due posti : qualora giocasse l'olandese, potrebbe rimanere fuori lo slovacco. In attacco sicuro del posto Lautaro , con lui più Dzeko di Lukaku. Non ci sarà Correa, fermato da un risentimento alla coscia destra

Pioli, si legge, pensa a Messias a centrocampo (andrebbe a prendere il posto di Pobega), per alzare la qualità del gioco in assenza di Bennacer. Oltre al 4-3-3 fatte anche prove di 3-5-2 (con Calabria e Theo esterni), che potrebbe essere un sistema di gioco utile a partita in corso. Crescono, secondo le ultime, le possibilità di questo modulo fin dal primo minuto, con la coppia Giroud-Origi in avanti e Leao dalla panchina.