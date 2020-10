Inter-Milan, Pioli sorride: Ibrahimovic a disposizione per il derby

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – La notizia che Stefano Pioli aspettava è arrivata. Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tamponi consecutivi per il coronavirus, e dunque può terminare la sua quarantena.

I tifosi esprimono la loro felicità sui social, ma siamo sicuri che la persona in questo momento più felice di tutte – oltre ovviamente a Zlatan – è Pioli. Il tecnico, infatti, avrà a disposizione lo svedese per il derby contro l’Inter, in programma il 17 ottobre al rientro dalla sosta per le nazionali.

Il ritorno di Ibrahimovic fa tutta la differenza del mondo per il Milan, anche perchè la presenza di Ante Rebic per Inter-Milan è ancora incerta. Il croato la settimana prossima si sottoporrà a un nuovo controllo per verificare le condizioni del gomito.

