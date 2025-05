Nella giornata di oggi, lunedì 5 maggio, alle ore 20:45, lo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova sarà teatro della sfida tra il Genoa di Patrick Vieira e il Milan di Sérgio Conceicao, valevole per la 35^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri sono chiamati a proseguire bene dopo i successi sull'Inter in Coppa Italia e sul Venezia in campionato, sebbene ormai questi prossimi incontri saranno prove generali per la finale contro il Bologna.