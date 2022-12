Francia-Marocco, le probabili formazioni: la scelta su Theo e Giroud

Le probabili formazioni di Francia-Marocco, semifinale dei Mondiali in Qatar. Saranno in campo o no Theo Hernández ed Olivier Giroud?

Daniele Triolo

Ecco le probabili formazioni di Francia-Marocco, seconda semifinale dei Mondiali in Qatar, in programma questa sera, alle ore 20:00, allo stadio 'Al-Bayt' di Al-Khor. Chi vincerà, troverà in finale, domenica sera, l'Argentina di Lionel Messi, che ha battuto per 3-0 la Croazia.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nella Francia saranno entrambi in campo da titolari Theo Hernández e Olivier Giroud, unici giocatori del Milan rimasti nella competizione europea. Hakim Ziyech, obiettivo di mercato del club di Via Aldo Rossi, sarà anch'egli in campo dal 1', ma nel Marocco del C.T. Walid Regragui che sogna una storica finale mondiale.

Nei 'Bleus' di Didier Deschamps è in dubbio Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. Nel caso non ce la facesse a recuperare per la partita, è pronto Eduardo Camavinga. Vediamo insieme, dunque, gli schieramenti di Francia e Marocco secondo la 'rosea'.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Y. Fofana, Camavinga, Guendouzi, Veretout, Coman, Kolo Muani, M. Thuram. C.T.: Deschamps.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saïss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Aguerd, Hamdallah, Zaroury, Sabiri, Chair, Aboukhlal, Ezzalzouli, Dari, El Khannouss, Benoun, Attiat-Allah, Jabrane. C.T.: Regragui. Mercato Milan, sfida a Napoli e Roma per un pupillo di Maldini >>>