Formazione Milan – Da Ibrahimovic a Pellegri, Leao e Rebic: chi con la Lazio?

La pausa è finita. Dopo la sosta per le nazionali il Milan torna in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Gara importante, visto che entrambe le squadre sono a punteggio pieno in Serie A . La gara è inevitabilmente condizionata dai tanti nazionali presenti nelle due rose, ma i tecnici stanno preparando con molta attenzione la sfida di San Siro.

Stefano Pioli deve risolvere in primis il rebus in attacco. Olivier Giroud non ci sarà per il coronavirus, ma finalmente torna Zlatan Ibrahimovic dopo l'operazione al ginocchio. Lo svedese ovviamente non può avere i 90 minuti nelle gambe, e soprattutto mercoledi c'è il debutto in Champions ad Anfield contro il Liverpool. Per questo Pioli potrebbe optare, almeno all'inizio, per altre soluzioni. Scopriamole insieme nelle prossime pagine.