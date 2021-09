Formazione Milan 2021/22: l’undici di Pioli e moduli alternativi

Il calciomercato del Milan è terminato. Ora Stefano Pioli può lavorare definitivamente sulla formazione da schierare nel corso della stagione. Maldini e Massara sono stati molto attivi, avendo acquistato in questa sessione ben undici giocatori. I nomi? Maignan, Tomori, Giroud, Brahim Diaz, Toure,Tonali, Florenzi, Pellegri, Adli (rimane in Francia per una stagione), Bakayoko e Messias.