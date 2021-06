Inizia l'Europeo. Mancini pensa da diversi giorni alla probabile formazione dell'Italia che schiererà non solo contro la Turchia, ma anche contro Svizzera e Galles. Il commissario tecnico sembra avere in sostanza quattro dubbi. In difesa, sulla fascia destra, Florenzi-Di Lorenzo, mentre sulla sinistra Spinazzola-Emerson. A centrocampo Verratti-Locatelli, mentre in avanti Berardi-Chiesa. Scopriamo nelle prossime pagine la probabile formazione dell'Italia.