Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Ibrahimovic titolare

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, partita che si giocherà questa sera allo stadio Franchi

Partiamo dal Milan di Stefano Pioli, che si schiera con il consueto 4-2-3-1. In porta Tatarusanu, mentre in difesa ci saranno Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. L'altro titolare sarà Alessio Romagnoli, visto l'indisponibilità di Fikayo Tomori per un problema all'anca.. In mediana Sandro Tonali e Franck Kessie. Sulla trequarti spazio ad Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz (in vantaggio su Krunic) e Rafael Leao. In attacco il grande dubbio è quello tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, ma lo svedese sembra aver superato il francese nelle ultime ore. Indisponibili Maignan, Plizzari, Calabria, Castillejo e Rebic.