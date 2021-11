Fiorentina-Milan, Brahim Diaz nuovamente schierato sulla trequarti

Brahim Diaz, calciatore rossonero, torna titolare in Fiorentina-Milan, gara che si giocherà questa sera allo stadio Franchi

Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli punta molto su Brahim Diaz. Lo spagnolo sarà titolare in Fiorentina-Milan, gara che si giocherà questa sera allo stadio Franchi. Dopo essere stato schierato titolare nel derby in posizione defilata (a destra), ora l'ex Real Madrid può esprimere il suo valore nella posizione a lui più congeniale, cioè sulla trequarti. Pioli si aspetta tanto da lui e spera che possa decidere la partita di stasera con qualche giocata delle sue. A proposito di Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming