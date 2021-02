Europa League, Stella Rossa-Milan: la probabile formazione di Pioli / News

Europa League, Stella Rossa-Milan: la probabile formazione di Pioli

L’occasione giusta per mettersi subito alle spalle la sconfitta arriva dall’Europa League, che domani presenta Stella Rossa-Milan, gara d’andata dei sedicesimi di finale. Stefano Pioli è pronto a mandare in campo la formazione migliore, visto che ci sono diversi giocatori stanchi e tanti altri che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe. La probabile formazione, quindi, vede comunque alcuni piccoli cambiamenti. Andiamo a scoprire insieme la probabile formazione di Pioli per Stella Rossa-Milan di Europa League.

In porta dovrebbe esserci, come spesso successo nelle coppe, Ciprian Tatarusanu, che ha dimostrato di essere molto affidabile; davanti a lui sulla destra torna Davide Calabria, dopo la squalifica in campionato, mentre al centro ci sarà Fikayo Tomori dal primo minuto insieme al capitano Alessio Romagnoli. Sulla sinistra spazio a Diogo Dalot, alla seconda consecutiva da titolare, ma su due fasce diverse.

A centrocampo cambia tutto: riposo per i “titolari” e dentro Soualiho Meite e Sandro Tonali, che torna disponibile dopo il problema all’anca. È una coppia totalmente inedita e alla prima apparizione dal primo minuto, ma evidentemente è stata provata in allenamento.

Sulla trequarti potrebbero esserci delle clamorose sorprese, con Ante Rebic largo sulla destra, in un ruolo inedito; Samu Castillejo in posizione di trequartista sotto la punta e Rafael Leao invece nella solita posizione di esterno sinistro. Davanti, per la prima volta dal primo minuto di gioco, invece, ci sarà Mario Mandzukic, che ha l’occasione buona per entrare in condizione e sbloccarsi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Tonali; Rebic, Castillejo, Leao; Mandzukic

LEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA A FERDINAND >>>