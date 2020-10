Europa League – Celtic-Milan, Diaz sostituirà Calhanoglu: i motivi

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE

ULTIME NOTIZIE MILAN EUROPA LEAGUE – Come ormai tutti sanno, Hakan Calhanoglu non sarà disponibile per Celtic-Milan, partita in programma questa sera in Scozia.

Il turco, infatti, ha subito una distorsione alla caviglia durante uno degli allenamenti a Milanello. A sostituirlo, con ogni probabilità ci sarà Brahim Diaz. Lo spagnolo, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, ha le carte in regola per sostituire il turco: ha personalità, estro e dinamismo.

