Empoli-Milan, la probabile formazione dei toscani | Serie A News

Domani sera l'Empoli ospiterà al 'Castellani' il Milan. La gara sarà valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, con il fischio d'inizio in programma alle 20.45. La squadra di casa vorrà ottenere il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria in trasferta contro il Bologna nell'ultimo turno, mentre i rossoneri vorranno riscattarsi dopo la sconfitta contro il Napoli. Ecco, di seguito, le probabili scelte di formazione di Paolo Zanetti.