Empoli-Milan, la probabile formazione dei rossoneri | Serie A News

Archiviata la sosta per le nazionali, torna la Serie A e, con essa, anche il Milan . Domani sera i rossoneri saranno ospiti dell' Empoli allo Stadio 'Castellani' per quella che sarà la gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo vorrà tornare alla vittoria dopo aver rimediato una sconfitta nell'ultimo turno contro il Napoli, mentre i toscani vorranno provare a conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo aver espugnato il 'Dall'Ara' nel precedente match contro il Bologna. Ecco come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli domani.

Secondo 'Sky Sport', nessun dubbio per quanto riguarda il modulo: 4-2-3-1. Tra i pali titolare Tatarusanu, complice l'assenza per infortunio di Maignan. Diversi ballottaggi in difesa. A destra scenderà in campo uno tra Calabria e Kalulu, con il primo non al 100%. In difesa spazio a Kjaer al fianco di Tomori, mentre a sinistra giocherà Ballo-Toure. Assente Theo Hernandez per infortunio. A centrocampo reclama spazio Pobega: l'ex Torino dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Tonali, con Bennacer che partirebbe dalla panchina. Pochi dubbi in avanti. A destra Saelemaekers dovrebbe spuntarla su Messias, mentre sarà De Ketelaere a ricoprire il ruolo di trequartista. Torna titolare Leao, con Giroud che occuperà il ruolo di prima punta. Recuperato Rebic, ma partirà dalla panchina.