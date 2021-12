Empoli-Milan, la probabile formazione di Stefano Pioli | Serie A News

Domani sera il Milan affronterà l'Empoli per l'ultima partita del 2021: ecco le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli

Enrico Ianuario

Domani sera, alle 20.45, il Milan sarà ospite dell'Empoli allo Stadio 'Carlo Castellani' per disputare la partita valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Sarà l'ultima sfida del girone d'andata, nonché dell'anno solare in corso, con i rossoneri che vogliono riscattarsi dopo l'immeritata sconfitta casalinga contro il Napoli nell'ultimo turno.

Anche per questo match, Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi calciatori. L'ultimo assente di una lunga lista di indisponibili è Zlatan Ibrahimovic. Come annunciato dallo stesso allenatore, lo svedese non sarà convocato a causa di un sovraccarico del ginocchio. Mentre non ci sarà nemmeno Rafael Leao, il quale tornerà a disposizione nella prossima gara contro la Roma del 6 gennaio. Sicuri assenti i lungodegenti Kjaer, Calabria e Rebic.

Scelte quasi obbligate, dunque, per Pioli. Confermato il consueto 4-2-3-1 con Maignan tra i pali. In difesa torna a disposizione Theo Hernandez, il quale ha recuperato del tutto dalla febbre e partirà dal primo minuto. A destra Florenzi, mentre i centrali saranno Tomori e Romagnoli. A centrocampo uno tra Kessié e Tonali formerà la coppia con Bennacer, così come c'è un ballottaggio tra Messias e Saelemaekers. Dovrebbero partire dal primo minuto Brahim Diaz e Rade Krunic. Torna titolare anche Olivier Giroud, di fatto l'unico centravanti a disposizione del Milan. Ecco, di seguito, la probabile formazione che dovrebbe affrontare l'Empoli domani sera.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Giroud. Allenatore: Pioli.