Dinamo Zagabria-Milan, De Ketelaere titolare: Krunic in panchina / News

Novità in vista sulla formazione del Milan n vista della partita contro la Dinamo Zagabria, valida per la 5^ giornata del gruppo E di Champions League. Come riferisce Peppe Di Stefano su 'Sky Sport' Charles De Ketelaere viaggia sempre più verso una maglia da titolare a discapito di Rade Krunic, che si dovrebbe sedere in panchina. Confermata la scelta di Ante Rebic come esterno destro d'attacco, con Olivier Giroud che prenderà il posto di Divock Origi come punta centrale. Ecco la probabile formazione del Milan.