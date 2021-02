Derby, la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter / News

Derby: la probabile formazione di Pioli in Milan-Inter

Una partita che può valere una stagione lo è sempre il Derby, ma quest’anno di più: Milan-Inter, ventitreesima giornata del campionato di Serie A deciderà chi sarà in testa alla classifica domani sera. I nerazzurri ci arrivano nel momento migliore possibile, mentre i rossoneri vivono un periodo di calo. Stefano Pioli, però, ritrova quasi tutti i suoi titolari al top ed è pronto a mandarli in campo. Scopriamo, dunque, la probabile formazione di Pioli in vista di Milan-Inter. Che Derby sia.

Tra i pali non ci sonno ovviamente dubbi: ci sarà ancora una volta Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui torna, finalmente, la linea difensiva migliore possibile: Davide Calabria largo sulla destra, Simon Kjaer al centro con di fianco il capitano Alessio Romagnoli e Theo a chiudere sulla sinistra, pronto a infilarsi come una spina nel fianco interista.

A centrocampo l’unica defezione, ma che comunque non preoccupa più di tanto il tecnico rossonero: al fianco di Franck Kessie ci sarà infatti un Sandro Tonali in grande crescita e desideroso di farsi valere domani, proprio contro la squadra che sembrava pronta ad aggiudicarselo prima del suo passaggio in rossonero.

Davanti c’è ancora qualche dubbio, ma alla fine dovrebbero avere la meglio i titolarissimi: quindi Alexis Saelemaekers largo a destra, nonostante stia vivendo un periodo non brillantissimo; Hakan Calhanoglu nel ruolo di trequartista e Ante Rebic, parso in ottima forma giovedì, largo a sinistra. Davanti sarà ancora lui a guidare: Zlatan Ibrahimovic, sempre e solo lui.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

