La probabile formazione del Diavolo per il derby Inter-Milan, per il resto, ha commentato il 'CorSport', non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha perso male (1-3) in Champions contro i 'Reds'. Un ballottaggio in difesa, a destra, tra Davide Calabria ed Emerson Royal e uno in mezzo alla difesa, dove Matteo Gabbia potrebbe rilevare uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović.